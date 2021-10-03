YÜZME HAVUZU İÇİN İLK ADIM ATILDI

i Müdürlüğü tarafından ihale işlemleri hazırlanan Mülkiyeti Spor İl Müdürlüğüne

Bu haber 2021-10-03 19:03:01 eklenmiş ve 95 kez görüntülenmiştir.

i Müdürlüğü tarafından ihale işlemleri hazırlanan Mülkiyeti Spor İl Müdürlüğüne ait 73 ada 180 no’lu parselde yapılması planlanan 2021/503551 ihale no’lu 1 adet 1250m2 yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet 1800 m2 Gençlik Merkezi, 1 adet 5100m2 Kapalı Spor Salonu yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü 21.09.2021 Salı günü gerçekleşmiş ihalede en yüksek teklifi veren yüklenici firma tarafından hızla çalışmalara başlamıştı.

İlçemiz için oldukça büyük öneme sahip Kapalı Spor Salonu, Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi projemizde ilk adımlar bugün itibarıyla atıldı. Akyazı Belediye Başkanımız Sayın Bilal Soykan çalışmalarla ilgili yerinde incelemelerde bulundu. İhaleyi alan firma tarafından vaziyet planı bina yerleri aplikasyon çalışmalarına ve zemin iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi için gerekli malzemelerin sahaya indirilmesi işlemlerine başlanıldı

.