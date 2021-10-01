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AKYAZILI GAZETECİLER İTFAİYECİLERİN HAFTASINI KUTLADI

Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz, Akyazı Net İnternet sitesi sahibi ve
Bu haber 2021-10-01 16:04:08 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

 

Yenigün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz, Akyazı Net İnternet sitesi sahibi ve TV 264 Akyazı temsilcisi Alaattin Onur ve Bizim Akyazı İnternet sahibi Kenan Certel 25 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında kutlanmakta olan İtfaiyeciler haftası nedeniyle Akyazı İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ettiler.

Akyazılı gazeteciler itfaiye haftası nedeniyle yaptıkları ziyarette konuştular ve itfaiyecileri canları pahasına cankurtaranlar olarak değerlendirdiler ve sizler birer kahraman olarak görüyoruz ve değerlendiriyoruz dediler.

Akyazı İtfaiye Müdürü Taner Esin’de Akyazı’nın duayen gazetecilerinin haftamızı kutlamak için yaptıkları ziyaret bizleri son derece memnun etmiştir. Kendilerine teşekkür ediyoruz dedi.

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