Keremali Yolunda feci kaza! 1 ölü

Keremali yaylası dönüş yolunda devrilen Traktörün altında kalan Saffet E. Yaşamını yitirdi
Edinilen bilgilere göre Akyazı'ya bağlı Keremali Yaylasında akşam saatlerinde kaza meydana geldi. İddialara göre Keremali yaylası dönüş yolunda Saffet Eyüpoğlu isimli sürücünün kullandığı Traktör kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan Traktör devrilirken sürücü Saffet Eyüpoğlu Traktörün altında kaldı.
Olayda ağır yaralanan Eyüpoğlu olay yerinde feci şekilde çan verdi.
Olay yerine gelen 112 Sağlık çalışanlarınca yapılan kontrollerde sürücünün yaşamını yitirdiği bildirildi.
Olay yerine 112 Acil servis ekipleri, Jandarama ekipleri, Sakarya Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekiplerine, SAKTIM arama kurtarma ekiplerine sevk edildi.
Olay ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.