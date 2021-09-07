MHP’DEN OKUL ZİYARETLERİ

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması dolayısı ile MHP Akyazı İlçe Başkanı

Bu haber 2021-09-07 22:27:35 eklenmiş ve 54 kez görüntülenmiştir.

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması dolayısı ile MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli, beraberinde Belediye Meclis üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu ve Ahmet Çetin olduğu halde İlçe Milli Eğitim müdürlüğü ile Konuralp Anadolu Lisesi,Konuralp İlkokulu, Özel Eğitim Meslek okulu ve Hüsamettin Bayraktar ortaokuluna bir dizi ziyaret gerçekleştirdiler.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri veokul müdürleri ile görüşen MHP heyeti ziyaret sonrası ilçe başkanı Ali Dertli yaptığı açıklamada şunları söyledi. “ Yeni Öğretim ve eğitim yılının başlaması nedeniyle bazı eğitim kurumlarına hayırlı ve başarılı olması dileklerimizi sunmak için ziyaretlerde bulunduk. Yeni öğretim yılı geçirdiğimiz zor koşulların ardından yeni bir umut ve yeni bir heyecenle başlaması bizleri mutlu etmiştir. Öğrencilerimizin coşkusu bizim coşkumuz, öğretmenlerimizin sevinci bizim sevincimiz, velilerimizin heyecanı bizim heyecanımızdır. Bu dilek ve temennilerimizle Covid-19’dan uzak, arınmış bir eğitim ve öğretim yılı diliyoruz.