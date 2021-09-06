ALAAĞAÇ’LI ERDEM AİLESİNİN ACI GÜNÜ

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Akyazı Ticaret Odası eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Akyazı’nın sevilen iş insanı Keresteci Orhan Erdem eşi
Bu haber 2021-09-06 06:33:46 eklenmiş ve 140 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Ticaret Odası eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Akyazı’nın sevilen iş insanı Keresteci Orhan Erdem eşi ,Mali Müşavir Ahmet Cemal Var'ın ablası Mine Erdem dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şeker hastalığı ve buna bağlı rahatsızlıklarla mücadele eden 67 yaşındaki Mine Erdem yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Yalova’daki özel bir hastanede Cumartesi günü akşamı hayatını kaybetti.

Mine Erdem’in cenazesi Pazar günü Akyazı Kuzuluk Orta Mahalledeki hanesinde alınan helallik sonrası Alaağaç Mahallesindeki baba ocağında öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından Alaağaç aile mezarlığında toprağa verildi.

Eşini kaybettiği için üzgün olan İş İnsanı Orhan Erdem cenazeye katılanlara Telefonla veya sosyal medyadan taziyede bulunanlara teşekkür etti.

 
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