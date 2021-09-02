Park halindeki Otomobile çarpan Motosiklet sürücüsü Hastaneye kaldırıldı

Akyazı Kuzuluk Mahallesi Kaplıca caddesinde park halindeki Otomobile

Bu haber 2021-09-02 15:18:42 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.