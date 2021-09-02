Park halindeki Otomobile çarpan Motosiklet sürücüsü Hastaneye kaldırıldı

Akyazı Kuzuluk Mahallesi Kaplıca caddesinde park halindeki Otomobile çarpan Motosiklet sürücüsü genç hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle kaplıcalar caddesinde seyir halindeki Motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki Otomobile çarptı. Kaza sonucu Motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralanan Motosiklet sürücüsü olay yerine çağrılan 112 Ambulans Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada Motosiklet sürücüsünün ayağının kırık olduğu belirlenirken Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.