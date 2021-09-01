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DR. AYDIN ÖZDEMİR EBEDİYETE UĞURLANDI

İstanbul’da aile hekimliği yapan koronavirüs nedeniyle 15 gündür tedavi gördüğü Hastanede hayatını
Bu haber 2021-09-01 09:22:14 eklenmiş ve 136 kez görüntülenmiştir.

 

İstanbul’da aile hekimliği yapan koronavirüs nedeniyle 15 gündür tedavi gördüğü Hastanede hayatını kaybeden Akyazılı aile hekimi 61 yaşındaki Aydın Özdemir,dualarla toprağa verildi

İlçemiz Eşraflarından Fatih mahallesi (9061 sokak) Ada caddesinde ikamet eden merhum Gençağa Özdemir’in oğlu, İlçemiz kuyumcu esnaflarından Yılmaz,Yalçın ve Tayfun Özdemir’in kardeşleri, Emre Özdemir’in amcası Dr. Aydın Özdemir vefat etti.

Cenazesi bugün saat 14:00’ten sonra hanesi önünde COVİD tedbirleri kapsamında hanesinde alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından merkez Aile mezarlığına defnedildi.

 
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