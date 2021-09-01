DR. AYDIN ÖZDEMİR EBEDİYETE UĞURLANDI

İstanbul’da aile hekimliği yapan koronavirüs nedeniyle 15 gündür tedavi gördüğü Hastanede hayatını

Bu haber 2021-09-01 09:22:14 eklenmiş ve 136 kez görüntülenmiştir.