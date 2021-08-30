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Karasu'da boğulma tehlikesi geçirmişti

17 yaşındaki gençten acı haber geldi!
Bu haber 2021-08-30 00:01:39 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.
17 yaşındaki gençten acı haber geldi!
Karasu'da 20 Temmuz günü 17 yaşındaki Umut Der isimli bir genç, suda arkadaşıyla şakalaştığı sırada boğulma tehlikesi geçirmişti. O günden bu yana yoğun bakımda olan gençten acı haber geldi.
Geçtiğimiz Kurban Bayram’ında serinlemek için gittiği Karasu’da boğulma tehlikesi atlatan ve son anda kurtarılan 16 yaşındaki Umut Der yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
17 yaşındaki Umut Der'in cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Akyazı madenler camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verilecek.
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