Başkan Soykan Teyzesini Toprağa Verdi

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Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ın yaşlılığa bağılı hastalıkları sonucu hayatını kaybeden 85 yaşındaki
Bu haber 2021-08-23 01:13:22 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ın yaşlılığa bağılı hastalıkları sonucu hayatını kaybeden 85 yaşındaki teyzesi Hidayet Dilber dualarla toprağa verildi.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ın teyzesi Kuzuluk Orta Mahalle halkından Server Dilber’in eşi, Erdoğan ve Kadir Dilber’in anneleri İbrahim ve merhum Halil Panga’nın kız kardeşleri 85 yaşındaki Hidayet Dilber yaşlılığa bağlı hastalıklar sonucu hayatını kaybetti.

Hidayet Dilber’in cenazesi hanesinde alınan helalliğin ardından Kuzuluk Orta mahalle merkez Camiinde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından Şose Merkez aile mezarlığına dualarla toprağa verildi.
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