Başkan Soykan Teyzesini Toprağa Verdi

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ın yaşlılığa bağılı hastalıkları sonucu hayatını kaybeden 85 yaşındaki

Bu haber 2021-08-23 01:13:22 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.