Akyazı Akınspor Namağlup Şampiyon

15 Temmuz milli birlik ve beraberlik anısı Eskişehir cup 2 Rekreasyon ve sportif faaliyeti turnuvası Odun Pazarı ilçesi Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Abdurrahman Temel Spor Tesislerinde oynandı
14-15 Ağustos 2021 tarihinde. Turnuvaya Eskişehir Büyükdere spor, Eskişehir ömür boyu spor, Zonguldak istasyon gemiciler spor, Ankara demir spor, Bursa tütün spor, Akyazı Akın spor, katıldılar
2006-2007 kategorisi ve 2009-2010 kategorisindeki sporcuları ile turnuvaya katılan Akyazı akın spor iki kategoriyi de namağlup bitirerek iki yas grubunda da turnuvanın şampiyonu oldu.
Akyazı’ya dönen Akyazı Akın Spor takımını Akyazı belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk ve sporcu aileleri karşıladılar. Başkan yardımcısı Öztürk Teknik heyet, Sporcular ve sporcu ailelerini tebrik etti