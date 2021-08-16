Akyazı Akınspor Namağlup Şampiyon

15 Temmuz milli birlik ve beraberlik anısı Eskişehir cup 2 Rekreasyon ve sportif faaliyeti turnuvası

Bu haber 2021-08-16 22:24:30 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

15 Temmuz milli birlik ve beraberlik anısı Eskişehir cup 2 Rekreasyon ve sportif faaliyeti turnuvası Odun Pazarı ilçesi Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Abdurrahman Temel Spor Tesislerinde oynandı

14-15 Ağustos 2021 tarihinde. Turnuvaya Eskişehir Büyükdere spor, Eskişehir ömür boyu spor, Zonguldak istasyon gemiciler spor, Ankara demir spor, Bursa tütün spor, Akyazı Akın spor, katıldılar

2006-2007 kategorisi ve 2009-2010 kategorisindeki sporcuları ile turnuvaya katılan Akyazı akın spor iki kategoriyi de namağlup bitirerek iki yas grubunda da turnuvanın şampiyonu oldu.

Akyazı’ya dönen Akyazı Akın Spor takımını Akyazı belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk ve sporcu aileleri karşıladılar. Başkan yardımcısı Öztürk Teknik heyet, Sporcular ve sporcu ailelerini tebrik etti