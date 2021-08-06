ACELLEDE EĞLENCE YOK MEVLÜT VAR

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Geçtiğimiz haftalarda gündemi oldukça meşgul eden Accelle Yaylası etkinliklerinde nihai karar verildi.
Bu haber 2021-08-06 22:50:15 eklenmiş ve 128 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz haftalarda gündemi oldukça meşgul eden Accelle Yaylası etkinliklerinde nihai karar verildi.  Akyazı Kaymakamlığı yaptığı açıklamada ülke genelinde yangınlarla mücadele edildiğini duyurarak yaylada etkinliklerin düzenlenmeyeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada konser, müzik ve eğlence etkinliklerinin programdan çıkarıldığı duyurularak mevlit okutulacağı ifade edildi. İşte Akyazı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama

Akdeniz ve Ege’de yangınların devam etmesi milletimizin olduğu gibi bizimde ciğerlerimizi yaktı. Bu yangınların devam etmesinden dolayı ve ilçemizde de olası orman yangını tehlikesinin önüne geçmek için Acelle yaylasında ilgili dernek tarafından planlanan programın konser, müzik, eğlence kısmı ilgili dernekle de görüşülerek iptal edilmiştir.

Bu sebepten ilgili dernekte konser, müzik ve eğlence kısımlarını programdan kaldırdı. Program kapsamında orman yangınlarında ölen vatandaşlarımız ve şehitlerimiz için kuranı Kerim okunması, mevlit programı yapılması ve açık alanda sergi açılması gibi etkinlikler yapılabilecektir.

 
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