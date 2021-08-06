BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİNİN BÜYÜK BAŞARISI

Afyonkarahisar’dan ilçemize tayin Olan Beden Eğitimi öğretmeni ve Milli Bocce Sporcusu

Bu haber 2021-08-06 22:26:33 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

Afyonkarahisar’dan ilçemize tayin Olan Beden Eğitimi öğretmeni ve Milli Bocce Sporcusu Faik Dursun Öztürk Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun’un destekleri ile elemelere hazırlandı..İlçe sahalarının kullanılmasında ve Pandemi döneminde yasaklarda izin alınarak salonda ve stadta antrenmanlarını yapmasını sağladı..

Faik Dursun Öztürk; Bu seviyelere gelmemde Emeği gecen Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sayın K.Adem ALTUN Beye,İlçe Spor Müdürlüğü Personeline ve Çok kıymetli aileme sonsuz teşekkür ederim.

Türkiye bocce bowling ve dart federasyonunun faaliyet programında yer alan Büyükler dünya şampiyonası milli takım seçmeleri sıralama müsabakaları Ankara Kahramankazan ilçesinde yapıldı.. Dünya dereceli sporcumuz Faik dursun Öztürk müsabakalarda 2. Olarak Milli takım kampına katılmaya hak kazandı.. Sporcumuz Hedefimiz sıkı bir antrenman programı yaparak, italyada yapılacak olan Dünya şampiyonasında ülkemize tarihi bir madalya getirmek dedi.