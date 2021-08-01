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Kapalı Pazar yerinde tadilat başladı

Kapalı Pazar yerinde tadilat başladı

BARAKA CAMİİ TADİLATA ALINDI

BARAKA CAMİİ TADİLATA ALINDI

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BARAKA CAMİİ TADİLATA ALINDI

Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre sonrası Hasan Kaliç’in başkanlığında oluşan
Bu haber 2021-08-01 03:31:15 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

 

Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre sonrası Hasan Kaliç’in başkanlığında oluşan Akyazı Merkez Çarşı (Baraka) camii dernek yönetimi çalışmalara hızlı başladı ve ilk toplantıda alınan kararla camii tadilata alındı.

 Dernek başkanı Hasan Kaliç; Yönetici arkadaşlarımla birlikte göreve gelir gelmez kolları sıvayıp çalışmalara başladık.

Camimizin içini elektrik sisteminden Doğalgazlı ısıtma sistemine geçeceğiz. Camimizin tüm çerçevelerini değiştiriyoruz. Girişte bulunan ayakkabılık bölümünü mermer ile döşeyeceğiz. Abdest alınan yere doğalgaz kullanarak sıcak su vereceğiz. Ses sistemini tamamen yenileyeceğiz. Camimizin içini dışını yeniden dizayn edip çalışmalarımızı boya ile tamamlayacağız dedi ve çalışmalarına maddi destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Hasan Kaliç 20 günde bitirmeyi planladıkları tadilat çalışmasını daha erken bitirmek için ustalarında olağan üstü çalıştıklarını belirti

 

 
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