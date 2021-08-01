İKİ MİNİK GÜREŞÇİMİZ MİLLİ TAKIM KAMPINA DAVET EDİLDİ

Akyazılı minik güreşçiler Milli takım kampına davet edildi.

Bu haber 2021-08-01 03:16:43 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

Akyazılı minik güreşçiler Milli takım kampına davet edildi.

9-15 Haziran 2021 tarihleri arasında Antalya da yapılan 11-13 yaş minikler serbest güreş milli takım kamp kadrosu belirleme seçmelerinde Türkiye üçüncüsü olan Eymen Özdağ ve Yine Türkiye üçüncüsü olan Yunus Emre Baycan İzmir'de yapılacak olan Milli takım kampına davet edildi.

İlçe spor müdürü Kasım Adem Altun minik sporcularımızı Milli takım kampına yolcu edip başarılar diledi.

"Sporcularımızın bu günlere gelmesinde büyük emeği olan Antrenörümüz Kamil Özdağ' teşekkür eder, sporcularımıza milli takım kampında başarılar dileriz"dedi