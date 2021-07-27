MELİKE VE SABRİ NİŞANLANDI

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğünde uzun yıllar polis memuru olarak görev yaptıktan sonra emekliye

Bu haber 2021-07-27 23:28:42 eklenmiş ve 323 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğünde uzun yıllar polis memuru olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan ve emekli olduktan sonra da Akyazı’ya yerleşen ve Akyazı’lıların 2Bizden biri’ diyerek bağırlarına bastıkları Ayhan Pak ve hanımefendi eşi Gülay Pak’ın güzeller güzeli kızları Melike’yi gönlünü kaptırdığı Ali ve Taştan Turhan’ın evlatları kahraman ordumuzun bir parçası olan yakışıklı teğmen Sabri Turhan’la nişanladı.

Pak ailesinin evinde gerçekleşen sade törende genç çiftin nişan yüzükleri Servet Özbilgi tarafından takıldı.

Melike ve Sabri çifti nişan töreninde kendilerini yalnız bırakmayan eş, dost ve akrabaları ile mutluluklarını paylaşan arkadaşlarına teşekkür ettiler.



