ESKİ BAŞKAN GÜNDÜZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Akyazı Altındere eski belediye başkanı 83 yaşındaki Abdülhalim Gündüz
Bu haber 2021-07-25 02:23:37 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.
Akyazı Altındere eski belediye başkanı 83 yaşındaki Abdülhalim Gündüz dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Akyazı Altındere’nin belediye olduğu yıllarda üç dönem Anavatan Partisi’nde belediye başkanlığı görevini yürüten Abdülhalim Gündüz hayatını kaybetti. Gündüz'ün ilerleyen yaşlılığa bağlı olarak vefat etti.
Altındere Cumhuriyet mahallesi halkından merhum Hacı Mehmet efendinin oğlu Abdurrahman ve prof. DR. Abdulkadir Gündüz ün babaları Altındere Belediyesi eski Belediye Başkanı Hacı Abdullah Gündüz’ün Cenazesi Altındere Cumhuriyet mahallesi Yenikonak camide öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından sağlık ocağı yanındaki aile kabristanlığında toprağa verildi
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