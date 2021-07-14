AKYAZI KAPALI PAZAR YERİNİN BAKIM VE ONARIMI BAŞLADI

Akyazı Belediyesi ile yapılan sözleşme gereği kapalı Pazar yerinde bakım ve onarım çalışması başlatan

Bu haber 2021-07-14 08:07:52 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi ile yapılan sözleşme gereği kapalı Pazar yerinde bakım ve onarım çalışması başlatan Bakkallar ve bayiler Odası ile Manifaturacılar, kavaflar Odası yoğun bir çalışma ile en kısa zamanda tamamlayıp kapalı Pazar yerini Pazar yerini yeni bir yüze kavuşturmayı düşünüyoruz dediler.

Başlatılan çalışma ile ilgili açıklama yapan Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Hüseyin Kaliç ile Manifaturacılar Odası Başkanı İsmet Öztürk’ten birlikte geldi. Her iki oda başkanı yaptıkları anlaşma gereği çatı tamamen değişecek. Elektrik tesisatı sil baştan yenilenecek. Ses ve yayın cihazı ile kamera sayısı artırılacak ve yenilenecek. Her taraf boyanacak dediler. Bu çalışmaların Belediye ile yaptığımız anlaşma ile belirlenen süreden önce tamamlamayı planlıyoruz dediler.