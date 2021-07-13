ATABEK SEL BÖLGESİNDE

Akyazı’da yaşanan Sel felaketi sonrası ilçeye gelmedikleri için eleştiri alan Sakarya Milletvekilleri bölgeye gelmeye başladılar. Dün Ali İhsan Yavuz ve Ümit Dikbayır’dan sonra bugünde Çiğdem Erdoğan Atabek sel bölgesinde incelemelerde bulundular
Sakarya Millet Vekili Çiğdem Erdoğan Atabek, beraberinde Vali Çetin Oktay Kaldırım, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Bilal Soykan, Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem Sel felaketi yaşayan Dokurcun ve Taşburun Mahallemizde vatandaşlarla ile bir arya geldiler.
Heyet Sel olan bölgeleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında Belediye başkanı Bilal Soykan’dan bilgi aldılar.