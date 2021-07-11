AŞIRI YAĞIŞLAR MUDURNUYU TAŞIRDI BAZI MAHALLELER KORKULU ANLAR YAŞADI

Aşırı yağışların yükselttiği derelerden biri de Mudurnu deresi oldu. İlk yağışta bir hayli yükselen Mudurnu deresi geçtiği yerlerdeki

Bu haber 2021-07-11 12:43:23 eklenmiş ve 35 kez görüntülenmiştir.

Aşırı yağışların yükselttiği derelerden biri de Mudurnu deresi oldu. İlk yağışta bir hayli yükselen Mudurnu deresi geçtiği yerlerdeki vatandaşlara korkulu anlar yaşatmıştı.

Yağışın azalması ile buralardaki insanlar biraz rahatlamışlardı. Ancak yağışlar tekrar başlayıp dozunu artırınca rahatlamanın yerini tekrar korku aldı. Bilhassa Balballı halkı gece boyunca tedirginlik yaşadı.

Tedirginlik yaşayanlardan biri de Kadirbey mahallesi muhtarı Ercai Pınar’dı. Köprü altına ağaç sıkışıp suyun taşmasına engel olmak için yoğun çaba sarfetti. Muhtar Pınar sürekli bir şekilde DSİ yetkilileri ile temas halinde oldu.

Sabaha karşı yağışın azalması ile hem muhtar ve hem de mahalle halkı rahat bir nefes aldı.