Yaylada Kuran ziyafeti

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Organizesi Akyazı’nın emekliye ayrılan Müftüsü Mehmet Şenokur tarafından yapılan
Bu haber 2021-06-28 14:57:52 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

Organizesi Akyazı’nın emekliye ayrılan Müftüsü Mehmet Şenokur tarafından yapılan ve Akyazı Dedeler Mahallesi Turnalı yaylasında gerçekleşen Kuran ziyafetinde Hafızlar güzel sesleri ile dinleyenleri mest etti, Akyazı İlçe Müftüsü Kamil Özcan Demir’de yaptığı dua ile aynı dinleyenlerin takdirini kazandı.

Programı organize eden Akyazı’nın emekli Müftüsü Mehmet Şenokur’un açış konuşmasının ardından Akyazı’nın güzel sesli İmam Hatip ve Müezzinleri Ak Şemsettin Cami İmam Hatibi Muhammet Ali Uzun, Kubbeli Cevat Ayhan Cami İmam Hatibi Metin Kolay, Çarşı Cami Müezzin Kayyımı Kadir Kurtoğlu, Müezzin Kayyım Remzi Ürkan Kuran Kerim, İlahi ve Kasidelerle programı izleyemeye gelenlere adeta ziyafet çektiler. Düzenlenen program Akyazı Müftüsü Kamil Özcan Demir’in yaptığı dua ve ardından kılınan öğle namazı ve namaz sonrası ikram edilen yemekle son buldu.

 
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