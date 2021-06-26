ARİFİYE MEZUNLARI 3 TEMMUZ CUMARTESİ GÜNÜ ARİFİYE'DE TOPLANIYOR

Arifiye Köy Enstitüsü, Öğretmen Okulu, Öğretmen Lisesi mezunlarının her yıl yapılan geleneksel toplantısı

Bu haber 2021-06-26 22:59:20 eklenmiş ve 72 kez görüntülenmiştir.

Arifiye Köy Enstitüsü, Öğretmen Okulu, Öğretmen Lisesi mezunlarının her yıl yapılan geleneksel toplantısı bu yıl 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü Arifiye’de yapılacak.

Arifiye Köy Enstitüsü ile başlayan Öğretmen okulu ile devam eden ve Öğretmen lisesi ile sona eren öğretmen yetiştiren bu okullardan mezun olan ve yurt aydınlanmasına önemli katkıları olan öğretmenler her yıl artan bir özlemle yurdun her tarafından hatta yurt dışından gelerek bu buluşmaya katılıyor.

Bu toplantılara bugün hayatta olan öğretmenlerde katılarak öğrencileri ile yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyor.

Öğretmen Okulları Mezunları Dernek yönetimi 3 Temmuz Cumartesi günü Arifiye’de yapılacak toplantı için gerekli hazırlıkları tamamladı.

Arifiye Öğretmen okulları Derneği Başkanı Menderes Tüfekçi koranavirüs tedbirleri çerçevesinde, kendisi de bir Arifiye Mezunu olan Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'nun ev sahipliğinde yapılacak toplantımıza tüm mezunlarımızı davet ediyorum. Dedi.



Başkan Menderes Tüfekçi aynı gün Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının da yapılacağını sözlerine ekledi.



