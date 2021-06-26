Müftülük şefi Durceylan veda etti

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İlçe Müftülüğünde 5 yıl süre ile Şef olarak görev yapan, Müftülük personelleri ve halkımızın tarafından
Bu haber 2021-06-26 10:44:43 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

 

İlçe Müftülüğünde 5 yıl süre ile Şef olarak görev yapan, Müftülük personelleri ve halkımızın tarafından sevilen Hamid Murat Durceylan 'ın Balıkesir İli Gönen İlçe Müftülüğüne naklen tayin olması sebebiyle, düzenlenen veda programında duygusal anlar yaşandı.

Müftülük Şefi Hamid Murat Durceylan:"Akyazı, şef olarak görev yaptığım ilk İlçe. Burada kaldığım sürede çok güzel anılarım oldu. Akyazı İlçe Müftülüğü personelleri ve Akyazı halkına minnettarım, Allah nasip ederse bundan sonra Gönen İlçe Müftülüğünde çalışmaya devam edeceğim. Bu nedenle bugüne kadar birlikte çalıştığım Müftü hocalarıma, her kademedeki mesai arkadaşlarıma, özellikle daire'de çalışan yakın mesai arkadaşlarıma ve beni bağrına basan Akyazı'lı kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, Allah'a ısmarladık diyorum.Varsa tüm haklarımı helal ediyorum. Sizlerde  haklarınızı helal ediniz."dedi.

İlçe Müftümüz Sayın Kamil Özcan Demir, Hamid Murat Durceylan hocamıza plaket takdiminde bulunarak yeni görev yerinde başarılar diledi.
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