Pandemi Karaca’ların da düzenini bozdu

Akyazı’da son günlerde nerdeyse her gün bir hayvanının haberi yapılmakta,Bu günde bir Karaca

Bu haber 2021-06-20 21:27:08 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da son günlerde nerdeyse her gün bir hayvanının haberi yapılmakta,Bu günde bir Karaca Küçücekte ortaya çıktı,yaban hayvanlarının insan yaşam alanlarında görülmeye başlaması Pandemi kurallarının getirdiği sessizlik olarak yorumlanıyor

Korona hastalığının ülkemizde görülmesinden sonra tam kapanma ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle ilçe merkezi yaşam alanlarının sakinleşmesi nedeniyle yaban hayvanları da merkezlere inmeye başladılar.

Koronavirüs hastalığının ülkemizde görülmesinin ardından tam kapanma ve Sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından şehir merkezlerindeki gürültünün de azalarak normalin altına, inmesi yaban hayvanlarının da insanların yaşam alanlarına gelmesine neden oluyor.

Neredeyse her gün Sakarya’nın her bölgesinde yaban hayvanları insanların yaşam alanlarında görülmeye başladı.

Akyazı’da ise geçtiğimiz günlerde ayı ve iki yavrusu görüntülenmişti. Karacalar ise neredeyse yaşam alanlarımızın daimi misafirleri oldu.

Son olarak bu gün Akyazı Küçücek Mahallesinde görülen Karaca bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Karaca Otomobili görünce kaçmaya çalışıyor fakat evlerin avlularında bulunan dikenli tellere çarptıkları için yaralanmasına neden oluyor.