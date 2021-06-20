Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
Hediye ile Burak mutluluğa evet dediler

Hediye ile Burak mutluluğa evet dediler

Pandemi Karaca’ların da düzenini bozdu

Pandemi Karaca’ların da düzenini bozdu

YENİ MUHTARDAN BAŞKAN SOYKAN’A ZİYARET

YENİ MUHTARDAN BAŞKAN SOYKAN’A ZİYARET

AKYAZI BOYBEYİSPOR KULÜBÜMÜZ 1.LİGDE

AKYAZI BOYBEYİSPOR KULÜBÜMÜZ 1.LİGDE

MASA TENİSİNDE AKYAZI RÜZGARI

MASA TENİSİNDE AKYAZI RÜZGARI

BAŞARISI AKYAZI’LILARI SEVİNDİRDİ

BAŞARISI AKYAZI’LILARI SEVİNDİRDİ

Pandemi Karaca’ların da düzenini bozdu

Akyazı’da son günlerde nerdeyse her gün bir hayvanının haberi yapılmakta,Bu günde bir Karaca
Bu haber 2021-06-20 21:27:08 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da son günlerde nerdeyse her gün bir hayvanının haberi yapılmakta,Bu günde bir Karaca Küçücekte ortaya çıktı,yaban hayvanlarının insan yaşam alanlarında görülmeye başlaması Pandemi kurallarının getirdiği sessizlik olarak yorumlanıyor

Korona hastalığının ülkemizde görülmesinden sonra tam kapanma ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle ilçe merkezi yaşam alanlarının sakinleşmesi nedeniyle yaban hayvanları da merkezlere inmeye başladılar.

Koronavirüs hastalığının ülkemizde görülmesinin ardından tam kapanma ve Sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından şehir merkezlerindeki gürültünün de azalarak normalin altına, inmesi yaban hayvanlarının da insanların yaşam alanlarına gelmesine neden oluyor.

Neredeyse her gün Sakarya’nın her bölgesinde yaban hayvanları insanların yaşam alanlarında görülmeye başladı.

Akyazı’da ise geçtiğimiz günlerde ayı ve iki yavrusu görüntülenmişti. Karacalar ise neredeyse yaşam alanlarımızın daimi misafirleri oldu.

Son olarak bu gün Akyazı Küçücek Mahallesinde görülen Karaca bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Karaca Otomobili görünce kaçmaya çalışıyor fakat evlerin avlularında bulunan dikenli tellere çarptıkları için yaralanmasına neden oluyor.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
21:30 - Pandemi Karaca’ların da düzenini bozdu
Akyazı’da son günlerde nerdeyse her gün bir hayvanının haberi yapılmakta,Bu günde bir Kara...
23:55 - Zihinsel engelli Aydın ormanlık alanda bulundu
Akyazı’ya bağlı Gökçeler Demiroğlu Mahallesinden 1 gün önce evden çıkarak kayıplara karışa...
09:51 - GEÇTİĞİMİZ YIL VEFAT EDEN ÖĞRETMEN HALİL MERT İÇİN ANMA
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan; Akyazı Sosyal Gelişim Merkezinde İlçe Milli Eğitim M...
12:21 - Bir Oyuncak Bin Tebessüm dediler
Akyazı İnönü İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri düzenledikleri "Bir Oyuncak Bin Tebessüm" ve "...
00:01 - AKYAZI DİYANET SEN DE NÖBET DEĞİŞİMİ
Uzun süredir Akyazı Diyanet Sen ilçe başkanlığını yapan Metin Bakır görevi Fatih Uluköylü...
23:59 - KIZ ARKADAŞINI BIÇAKLAYAN ZANLI YAKALANDI
Akyazı Konuralp Mahallesinde tartıştığı Kız arkadaşı GB.G.yi Bıçakla yaralayan U.G. Polis ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ