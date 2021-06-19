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YENİ MUHTARDAN BAŞKAN SOYKAN’A ZİYARET

YENİ MUHTARDAN BAŞKAN SOYKAN’A ZİYARET

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YENİ MUHTARDAN BAŞKAN SOYKAN’A ZİYARET

Erdoğdu Mahallesi muhtarı Hüseyin Dur’un vefatı üzerine mahalle muhtarlığına seçilen
Bu haber 2021-06-19 18:17:21 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

 

Erdoğdu Mahallesi muhtarı Hüseyin Dur’un vefatı üzerine mahalle muhtarlığına seçilen Ender Özgür Yıldız ve azaları Belediye Başkanı Bilal Soykan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

 Akyazı’ya bağlı Erdoğdu Mahallesi muhtarı Hüseyin Dur’un vefatı üzerine 6 Haziran Pazar günü yeniden seçime gidilmiş yapılan seçimlerde rakiplerini geride bırakarak Erdoğdu Mahallesi muhtarlığına seçilen Ender Özgür Yıldız ve seçilen azaları ile birlikte Belediye Başkanı Bilal Soykan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Erdoğdu Mahallesi muhtarlığına seçilen Ender Özgür Yıldız bu güne kadar mahallemizde Belediyemizle birlikte başarılı çalışmalar yaptık bu günden sonrada başkanımız Bilal Soykan ile birlikte milletimize hizmet etmeye tüm gayretlerimizle çalışacağız dedi.

 Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan 6 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerde yeniden göreve layık görülen Değerli Muhtarımızı ve aza arkadaşlarımızı tebrik ediyor, yeni görevinde muvaffakıyetler diliyoruz dedi.
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