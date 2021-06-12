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Muhtarlardan AGDAŞ’a ziyaret

Doğalgaz almakta sıkıntı yaşayan Akyazılı Mahalle Muhtarları AGDAŞ’ı ziyaret ederek sorunlarına çözüm aradılar.
Bu haber 2021-06-12 00:03:48 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

 

Doğalgaz almakta sıkıntı yaşayan Akyazılı Mahalle Muhtarları AGDAŞ’ı ziyaret ederek sorunlarına çözüm aradılar.

Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı Yaşar Kahraman, Yağcılar Mahalle Muhtarı Ali Öz, Yeniorman Mahalle Muhtarı Ahmet Savaş beraberinde Sakarya Muhtarlar Federasyonu başkanı Erdal Ertem ile birlikte İmarlı ve İmarsın Doğalgaz alamayan Mahallelerin durumu hakkında taleplerini iletmek için Adapazarı Gaz dağıtım şirketi AGDAŞ ‘ı ziyaret ettiler.

Adapazarı Gaz dağıtım şirketi AGDAŞ planlama ve Kontrol müdürü Selçuk Ergene ile bir araya gelen Muhtarlar İmarlı ve İmarsın Doğalgaz alamayan mahalleler hakkında taleplerini ilettiler.

Muhtarlar Federasyonu başkanı Erdal Erdem ve Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı Yaşar Kahraman yaptıkları açıklamada Doğalgaz alamayan Mahallelerimiz hakkında taleplerimiz AGDAŞ’a ilettik ilgi ve alakalarından dolayı Adapazarı Gaz dağıtım şirketi AGDAŞ yetkililerine teşekkür ediyoruz dediler
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