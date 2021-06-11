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AKYAZI DİYANET SEN DE NÖBET DEĞİŞİMİ

Uzun süredir Akyazı Diyanet Sen ilçe başkanlığını yapan Metin Bakır görevi Fatih Uluköylü’ye devretti.
Bu haber 2021-06-11 00:00:00 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

 Uzun süredir Akyazı Diyanet Sen ilçe başkanlığını yapan Metin Bakır görevi Fatih Uluköylü’ye devretti.

 Akyazı Diyanet Sen ilçe başkanlığı görevini uzun yıllar yürüten Metin Bakır bu görevi Ömercikler Cami imamı Fatih Uluköylü’ye teslim etti.

 Konu hakkında açıklama yapan Diyanet Sen’in yeni başkanı Fatih Uluköylü Akyazı diyanet sen temsilciliği görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Başta varlığını her daim yanımızda hissettiğimiz kıymetli büyüğümüz, Diyanet Sen başkan yardımcımız Ali Güzeldal hocama, il başkanımız Nihat Meraklı hocamıza ve değerli ekibine, Sendikamız adına Akyazı’mızda birçok faaliyete imza atan çok değerli başkanım Metin Bakır ve yönetimindeki arkadaşlarıma, siz kıymetli üyelerimize ve bütün arkadaşlarımıza yeni yönetim adına teşekkürler ediyorum.

 Bu bir bayrak teslimi ve emanetidir. İslam davamıza hizmet eden Diyanet personelimizin görevlerini yapmak hususunda haklarının ve imkanlarının iyileştirilmesi, görevlerimizi yaparken karşılaşılan bütün sorunları elini taşın altına koyarak çözüme kavuşturulması, hizmetlerin kalitesinin ve verimliliğinin yükseltilmesi adına gayret edilmesi, her daim doğrunun ve haklının yanında, zalimin ve haksızlığın karşısında olması gibi erdemleri kendisine ilke edinen Diyanet Sen sendikamıza bundan sonra ilçe başkanı olarak hizmet yapma şerefini hakkıyla taşıyabilmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. İstişare, hakkaniyet, güven ve samimiyet şiarıyla çıktığımız bu yolda hepinizin desteklerini bekler, hürmet ve selam ederim.

İşte Diyanet Sen Akyazı ilçe başkanlığının yeni başkan ve yöneticileri

Akyazı Diyanet Sen ilçe başkanı Fatih ULUKÖYLÜ ( Ömercikler cami imam hatibi) Başkan yardımcıları;   Özdemir ( Zafer camii imam hatibi) İsrafil Aksu (vakıf yeni Kocasinan cami imam hatibi) Yönetim kurulu üyeleri; Şaban Peker (ilçe vaizi) Yasin Şahin ( Zafer camii müezzini)
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