Başkan Soykan’dan geçmiş olsun ziyareti

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan dün akşam saatlerinde Osmanbey Mahallesinde meydana gelen

Bu haber 2021-06-02 00:11:21 eklenmiş ve 18 kez görüntülenmiştir.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan dün akşam saatlerinde Osmanbey Mahallesinde meydana gelen 9 Büyükbaş hayvanın telef olduğu Ahır ve samanlık yangını nedeniyle olay yerine giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan beraberinde Sakarya İtfaiye Daire Başkanı A. Orhan Arancı, Ak Parti ilçe Başkanı Mesut Ekrem ve Belediye Başkan yardımcısı Ali Özer ile birlikte Osmanbey Mahallesinde ikamet eden Nasuf Civelek'in ahır ve samanlığında çıkan yangın sebebiyle kendisine geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak olayla ilgili bilgiler aldı.