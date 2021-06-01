Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
MHP’Lİ ÜYELER MECLİS TOPLANTILARINA HAZIRLANIP GİRİYOR

MHP’Lİ ÜYELER MECLİS TOPLANTILARINA HAZIRLANIP GİRİYOR

AKYAZI’DA AYLAR SONRA İLK KEZ SIFIR VAKA

AKYAZI’DA AYLAR SONRA İLK KEZ SIFIR VAKA

BELEDİYEYE 26 MİLYONLUK EK BÜTÇE

BELEDİYEYE 26 MİLYONLUK EK BÜTÇE

YAĞ DEĞİŞİM İZİN BELGESİNİ ÜCRETSİZ ALABİLECEKLER

YAĞ DEĞİŞİM İZİN BELGESİNİ ÜCRETSİZ ALABİLECEKLER

Başkan Soykan’dan geçmiş olsun ziyareti

Başkan Soykan’dan geçmiş olsun ziyareti

TUTUŞAN LPG’LİARAÇTAN SON ANDA ÇIKARAK KURTULDULAR

TUTUŞAN LPG’LİARAÇTAN SON ANDA ÇIKARAK KURTULDULAR

TUTUŞAN LPG’LİARAÇTAN SON ANDA ÇIKARAK KURTULDULAR

D 100 Hendek Adapazarı Karayolu Akyazı Ormanköy kavşağı ışıkları mevkiinde Cemil G. İdaresindeki
Bu haber 2021-06-01 23:54:34 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

 

D 100 Hendek Adapazarı  Karayolu Akyazı  Ormanköy kavşağı ışıkları mevkiinde  Cemil G. İdaresindeki 54 AEE 0** LPG’li plakalı Otomobil Ormanköy kavşağında seyir halindeyken  bir anda alev aldı. Alev alan araçta Cemil G. Ve eşi Merve G. Araçtan son anda inerek yanmaktan kurtardılar.

Edinilen bilgilere Bu sabah saatlerinde Akyazı Ormanköy yolu Ormanköy kavşağında yanan kırmızı Hendek’ten Adapazarı istikametine seyir halindeki Cemil G. İdaresindeki 54 AEE 0** plakalı LPG’li Otomobilin motor kısmından önce dumanlar daha sonrada alevler yükselmeye başladı.

Aracın yandığını gören Otomobil sürücüsü Cemil G. Ve eşi Merve G. Hemen araçtan inerek yanmaktan son anda kurtuldular.

Yangını gören yoldan araçlarıyla geçmekte olan vatandaşlar ellerindeki yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışırken İtfaiyeye de haber verdiler.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir belediyesi Akyazı İtfaiye gurubu yanan Otomobile müdahale ederek söndürdü.

Yangında yaralanan olmazken Otomobil kullanılmaz hale geldi. Jandarma çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
00:14 - Başkan Soykan’dan geçmiş olsun ziyareti
Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan dün akşam saatlerinde Osmanbey Mahallesinde meydana g...
00:01 - TUTUŞAN LPG’LİARAÇTAN SON ANDA ÇIKARAK KURTULDULAR
D 100 Hendek Adapazarı Karayolu Akyazı Ormanköy kavşağı ışıkları mevkiinde Cemil G. İda...
00:39 - PAT PAT ACELLE GÖLETİNE UÇTU. SÜRÜCÜSÜ İSE…..
Akyazı Acelle Yaylasında gölete uçan pat pat olarak adlandırılan tarım aracı Sürücüsü ...
00:07 - Karaçalılıkta kaza 1 yaralı
Akyazı Karacaçılık Mahallesinde seyir halindeki Otomobil yolu karşısına ...
00:40 - Vakıf’ta 2 katlı ev alevlere teslim oldu
Akyazı ‘ya bağlı Vakıf Mahallesinde Elektrik kontağından çıktığı söylenen Emrullah ...
23:54 - İŞ YERİNDE BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI
Akyazı İnönü Mahallesinde akşam saatlerinde bir Lahmacun salonunda ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ