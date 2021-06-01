TUTUŞAN LPG’LİARAÇTAN SON ANDA ÇIKARAK KURTULDULAR

D 100 Hendek Adapazarı Karayolu Akyazı Ormanköy kavşağı ışıkları mevkiinde Cemil G. İdaresindeki 54 AEE 0** LPG’li plakalı Otomobil Ormanköy kavşağında seyir halindeyken bir anda alev aldı. Alev alan araçta Cemil G. Ve eşi Merve G. Araçtan son anda inerek yanmaktan kurtardılar.
Edinilen bilgilere Bu sabah saatlerinde Akyazı Ormanköy yolu Ormanköy kavşağında yanan kırmızı Hendek’ten Adapazarı istikametine seyir halindeki Cemil G. İdaresindeki 54 AEE 0** plakalı LPG’li Otomobilin motor kısmından önce dumanlar daha sonrada alevler yükselmeye başladı.
Aracın yandığını gören Otomobil sürücüsü Cemil G. Ve eşi Merve G. Hemen araçtan inerek yanmaktan son anda kurtuldular.
Yangını gören yoldan araçlarıyla geçmekte olan vatandaşlar ellerindeki yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışırken İtfaiyeye de haber verdiler.
Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir belediyesi Akyazı İtfaiye gurubu yanan Otomobile müdahale ederek söndürdü.
Yangında yaralanan olmazken Otomobil kullanılmaz hale geldi. Jandarma çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı