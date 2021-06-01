TUTUŞAN LPG’LİARAÇTAN SON ANDA ÇIKARAK KURTULDULAR

D 100 Hendek Adapazarı Karayolu Akyazı Ormanköy kavşağı ışıkları mevkiinde Cemil G. İdaresindeki

Bu haber 2021-06-01 23:54:34 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.