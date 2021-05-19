AKYAZI’DA 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA VE ENÇLİK VE SPOR BAYRAMI COŞKUSU

Türk Milleti’nin kurtuluşu, bağımsızlığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için

Bu haber 2021-05-19 12:14:48 eklenmiş ve 155 kez görüntülenmiştir.

Türk Milleti’nin kurtuluşu, bağımsızlığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu için 102 yıl önce 19 Mayıs 1919’da Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı Samsun’da başlattığı günün bir yıldönümünü daha coşku ile yaşıyoruz.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geçlere emanet ettiği bu bayram tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da koronavirüs tedbirleri ışında sade bir törenle kutlandı.

Akyazı’daki tören saat 10.00 da Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Gençlik ve spor Müdürü Adem Altun’un anıta çelenk koyması ve ardından topluca İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile devam etti.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörlerinden Sezai Yolcuoğlu’nun başarılı sunuculuğunda gerçekleşen törende Günün anlam ve önemini belirten konuşma Gençlik ve spor ilçe Müdürü Adem Altun tarafından yapıldı.

Müdür Altun konuşmasında “ Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır. 19 Mayıs. 19 Mayıs, sadece Türk Milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin çağdaş değerlerle Milletler ailesi içersinde yerini almasının adıdır. 19 Mayıs, gençlik, gençlik ise gelecek demektir.Türk genci, Türk İstiklali ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir.”Sizler yeni Türkiye’nin genç evlatları ! yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar” demişti Atatürk.

Sevgili gençler ; “Siz Türk’e İstiklal aşkı veren, Nene Hatunların, Yalnız Efelerin, Ya İstiklal, ya ölün diyen Antepli Şahinlerin, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin, Seyit Onbaşıların, siz tarihi tarih yapan Barbarosların, Fatihlerin, Ulubatlı Hasan’ların, Yavuzların ve büyük önder Atatürk’ün soyundansınız. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta görev ve sorumluluğunuz olmalıdır.” Dedi.

Altun konuşmasını Kurtuluş Savaşı’mız başta olmak üzere bugüne kadar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için içerden ve dışarıdan gelen saldırılara karşı canlarını vererek en büyük fedakârlığı gösteren şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Diyerek tamamladı.

Kutlamalar Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde akşam saat 20 de sadece araçların katılacağı kortej düzenlenecek. Kortej Düzcan Petrolden başlayacak, Lise yanındaki Atabek petrole kadar devam ederek oradan dönüşle Sosyal gelişim merkezinde sona erecek.

Anıt önündeki törene Belediye Başkan Vekili Mehmet Öztürk, İlçe Spor Müdürlüğü personeli, AK PARTİ, MHP, CHP ve BBP İlçe Başkanları, Atatürkçü Düşünce Derneği başkan ve üyeleri, S.A.B.A.H. Dernei başkan ve üyeleri ile bazı daire amir ve memurları ile bir gurup genç sporcu katıldı.