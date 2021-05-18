HİZMETLERİ İLE ANILIYORLAR

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Bilindiği gibi Sakarya’nın Büyükşehir statüsünü kazanması ile birlikte İl sınırları
Bu haber 2021-05-18 23:18:04 eklenmiş ve 82 kez görüntülenmiştir.

 

Bilindiği gibi Sakarya’nın Büyükşehir statüsünü kazanması ile birlikte İl sınırları içinde bulunan Belde Belediyeleri kapatılmış ve Mahalle konumuna getirilmişti. Dokurcun ve Küçücek Belde Belediyeleri de kapatılan Belde Belediyelerde sadece ikisi.

Küçücek Belde Belediyesinin kuruluşundan itibaren Başkanlığını Yaşar Akgün yaptı. Kısaca Belediyeyi açtı ve kapanışını da yine kendisi yaptı. Yaşar Akgün’ün Beldesine kazandırdığı hizmetler sayılamayacak kadar fazla. En önemlisi de Belde sınırları içinde kurulan fabrikalar, Fabrikaların Küçücek’e gelmesi için büyük uğraş veren Yaşar Akgün, bu konuda büyük başarı elde etti ve beldesi sınırları içinde onlarca fabrikanın kurulmasını sağladı ve böylece hem kendi beldesinde, hem Akyazı İlçesinde, hem de Sakarya ve yakın İllerden müracaat eden işsizlere iş ve ekmek kapısı açmış oldu.  Bugün Yaşar Akgün’ün sayesinde binlerce insan kurulan fabrikalarda çalışıp evlerine ekmek götürüyor.

Yaşar Akgün bunun dışında Beldesinin kalkınması için alt ve üst yapı konusunda da bütün imkanlarını seferber ederek sorunları birer birer kökünden çözme konusunda büyük uğraş verdi. Kısaca Küçücek Beldesini adeta bir şehir konumuna getirmeyi başardı. Sonunda Büyükşehir yasası ile de Belediyesi kapatıldı. Böylece Küçücek’in ilk ve tek Belediye başkanı olarak da tarihe geçti.

Dokurcun Akyazı’nın en uzak yerleşim alanı. Burada da kurulan Belde Belediyesinin son belediye başkanı Ruhi Yılmaz oldu. Dokurcun Belde olduktan sonra iş başına gelen Başkanlar beldelerine hizmet getirmek için çok çalıştı. Bütün imkanlarını adeta seferber edip Beldelerinin sorunlarını kökünden çözmek için uğraş verdi.

Ruhi Yılmaz’da Dokurcunun en faal ve çalışkan Belediye başkanları arasında yerini aldı. Görevde olduğu süre içinde çok çalıştı ve Beldesinin mevcut sorunlarını çözmek için ç ok gayret gösterdi. Kısaca başarılı bir belediye başkanlığı yaptı. Büyükşehir yasası gereği kapatılan ve Mahalleye dönüşen Dokurcunda yaşayanlar ilk başkanlarından son başkanlarına kadar tümünden memnun olduklarını her fırsatta dile getiriyorlar. Özellikle de Ruhi Yılmaz’ın beldesinin kalkınması adına yaptığı çalışmalar ve getirdiği eserleri unutmadıklarını ifade ediyorlar ve aradan geçen zamana rağmen hem Yaşar Akgün Küçücek’te, hem de Ruhi Yılmaz’da Dokurcunda getirdikleri ile hizmetlerle anılmayı sürdürüyorlar.

 

 
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