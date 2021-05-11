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UNUTULMAYAN BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR YAZICI

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UNUTULMAYAN BELEDİYE BAŞKANI YAŞAR YAZICI

Yaşar Yazıcı aralıksız 20 yıl Akyazı Belediye Başkanlığı ve meclis üyeliği yapmış
Bu haber 2021-05-11 23:06:39 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

 

Yaşar Yazıcı aralıksız 20 yıl Akyazı Belediye Başkanlığı ve meclis üyeliği yapmış  birisi olarak Akyazı’nın belli bir bölümüne damgasını vurmuş birisi olarak çeşitli hizmetleri getirmiş, bu süre içinde büyük küçük herkese sevgi ve saygıda kusur etmemiştir.

Yazıcı bu özellikleriyle de gönüllerde taht kurmayı başarmış adı da efsane başkan olarak anılır olmuştur.

 2 Ekim 2020 yılı akşam saatlerinde İstanbul’da yatsı namazından çıkıp otomobiline bindiğinde kalp krizi geçirerek hayata veda etmiş başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini üzmüştü.

 Akyazı’lılar 54 yaşında kaybettikleri bu genç insan için O bizim gönüllerimizde taht kurmuş bir değerdi. O’nu unutamayacaklarını ifade ederken, Bir çok kişinin O’nun mezarını ziyaret ederek dua ettiklerini görmek bu düşüncemizin kanıtıdır dediler.
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