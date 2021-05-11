Başkan Bilal Soykan’dan Anlamlı Anneler Günü ziyaretleri

Akyazı ‘da başta şehit Anneleri olmak üzere birçok Anneyi ziyaret eden Akyazı belediye

Bu haber 2021-05-11 08:02:53 eklenmiş ve 84 kez görüntülenmiştir.

başkanı Bilal Soykan geçtiğimiz Ekim ayında hayatını kaybeden eski belediye başkanı Yaşar Yazıcı’ının eşi Sabiha Yazıcı’yıda ziyaret ederek Anneler gününü kutladı.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Pazar gününü Annelere ayırdı. Başkan Soykan beraberinde Ak Parti ilçe başkanı Mesut Ekrem ile birlikte başta Şehit aileleri olmak üzere daha önce belirlenen birçok adrese gidip Annelerin gününü kutladı. Başkan Soykan son olarak Kuzuluk mezarlığına giderek Annesi Sevide Soyhan’ın mezarını da ziyaret ederek dualar etti

Başkan Soykan geçtiğimiz Ekim ayında hayatını kaybeden Akyazı eski belediye başkanı Yaşar Yazıcı’nın eşi Sabiha Yazıcı’yı evinde ziyaret etti. Ziyarette çok duygulanan Sabiha Yazıcı başkan Bilal Soykan’a gösterdiği nezaketten dolayı teşekkür etti.

Başkan Bilal Soykan Yaşar başkanımız geride öncelikle eşi ve Çocuklarının yanı sıra birçok dostunu sevenini de bıraktı, Hepsi kendisinde razı ve duacıdır. kendisine Allahtan rahmet diliyorum, kapımız her daim sizlere açıktır saat mefhumu olmadan bizleri arayabilirsiniz dedi.

Başkan Bilal Soykan fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren tün annelerimizin gününü kutluyorum dedi.