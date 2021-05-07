FATİH SARI YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Çeşitli takımlarda profesyonel olarak futbol oynayan , daha sonra da antrenör olan ve en son Bal ligi takımlarından Bandırma Etibor takımını çalıştıran Akyazı’lı teknik adam Fatih Sarı takımı futbolcuları ile birlikte covit-19 a yakalanınca Akyazı’ya dönerek Kuzuluk’taki evinde karantinaya alınarak tedaviye başladı, Fatih Saı 10 günlük tedavisinin ardından fenalaşınca Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılmış yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilmişti.,
Genç teknik adam Fatih Sarı 10 gün yoğun bakımda tutulduktan sonra yapılan test sonucunun negatif çıkması ve ağrılarının geçmesi üzerine servise alınmıştı. Fatih Sarı’ya son yapılan testin de negatif çıkması üzerine taburcu edileceği evinde istirahata çekileceği öğrenilmişti.
Fatih Sarı’nın iyileşmesi yakınları ve spor camiasında sevinçle karşılandı .