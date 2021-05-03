BELEDİYE BAŞKANI BİLAL SOYKAN’IN BABA ACISI

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Ömer Soykan’ın babaları

Bu haber 2021-05-03 05:46:23 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.