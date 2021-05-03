BELEDİYE BAŞKANI BİLAL SOYKAN’IN BABA ACISI
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Ömer Soykan’ın babaları
Bu haber 2021-05-03 05:46:23 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Ömer Soykan’ın babaları Ahmet Soykan vefat etti.
Kuzuluk Orta Mahalle halkından ve Uzun zamandır yatar hasta olup tedavi gören Ahmet Soykan bu gece hayata gözlerini yumdu.
Ahmet Soykan’ın cenazesi 3 Mayıs 2021 Pazartesi (Bugün) Kuzuluk Orta Mahalledeki evinde saat 12.00 kılınacak.cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verilecek.
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