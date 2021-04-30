TAM KAPANDIK AMA ! HERŞEY ESKİSİ GİBİ LEBALEP

Ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Akyazı caddeleri araç

Bu haber 2021-04-30 20:50:52 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Ülke genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Akyazı caddeleri araç yoğunluğu bakımından nerdeyse normal günleri aratmayacak kalabalıktaydı. Polis kontrollerinde uzun kuyruklar oluştu.

Çalışanların yüzde 61'inin muaf olduğu tam kapanmanın ilk gününde kontrol noktaları oluşturulurken, kentteki trafik yoğunluğu da dikkat çekti.

Akyazı’ da 17 günlük kısıtlamada çalışması gerekenler ve görevliler sokağa çıkabilecekti. Ancak Akyazı ilçe giriş çıkışlarındaki Polis kontrol noktalarında oluşan araç yoğunluğu görenleri hayrete düşürdü.

Durumu gören vatandaşlar "Bunlar sadece belgesi olanlar mı? İyi ki tam kapandık Tam kapanma böylemi olacaktı. Bizler evlerimizde hapis hayatı yaşarken sokaklar araç ve insan yoğunluğundan geçilmiyor bu belge sistemi sıkıntılı herkes kolayca alabiliyor,yeniden gözden geçirilmeli diyerek tepkilerini gösterdiler.



