TAKLA ATIP TERS DÖNEN ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Akyazı Batakköy istikametine seyir halindeki Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini

Bu haber 2021-04-30 16:15:20 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Batakköy istikametine seyir halindeki Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince takla atıp tarlada ters döndü. Kazada yaralanan sürücü Hastaneye kaldırıldı

Akyazı’dan Batakköy istikametinde seyir halinde giden R.K idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla atarak tarlaya uçup ters döndü.

Kaza sonrası ters dönen otomobilden kendi imkanları ile araçtan çıkan sürücüsü R.K. Olay yerine gelen 112 Ambulans ekipleri yaralı R.K.'yıe ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazada yaralanan sürücü R.K. bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı işe gitmek için yola çıktığı belirlenirken Polis Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



