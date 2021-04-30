TAKLA ATIP TERS DÖNEN ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Akyazı Batakköy istikametine seyir halindeki Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince takla atıp tarlada ters döndü. Kazada yaralanan sürücü Hastaneye kaldırıldı
Kaza sonrası ters dönen otomobilden kendi imkanları ile araçtan çıkan sürücüsü R.K. Olay yerine gelen 112 Ambulans ekipleri yaralı R.K.'yıe ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazada yaralanan sürücü R.K. bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı işe gitmek için yola çıktığı belirlenirken Polis Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.