4 Motosiklet çalmışlardı tutuklandılar

Akyazı’nın çeşitli bölgelerinde 4 Motosiklet çalan ve Polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan

Bu haber 2021-04-30 01:38:44 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.