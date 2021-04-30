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4 Motosiklet çalmışlardı tutuklandılar

Akyazı’nın çeşitli bölgelerinde 4 Motosiklet çalan ve Polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan
Bu haber 2021-04-30 01:38:44 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın çeşitli bölgelerinde 4 Motosiklet çalan ve Polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan S.T. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi

Akyazı’nın muhtelif yerlerinde 4 motosiklet çalarak kayıplara karışan S.T ile M.K.  Akyazı İlçe emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kıskıvrak yakalandı

Polis ekiplerince yakalanan S.T. ve M.K. Polis merkezindeki sorguları sonrası Akyazı Adliyesine sevk edildiler.

Savcılık tarafından tutuklanmak üzere Mahkemeye sevk edilen  S.T ile M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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