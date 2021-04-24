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CHP AKYAZI 23 NİSAN MESAJI YAYINLADI

CHP Akyazı İlçe Başkanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik
Bu haber 2021-04-24 21:31:43 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

 

CHP Akyazı İlçe Başkanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınladı.

 İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı imzası ile yayınlanan mesaj şöyle;

“23 Nisan 1920, Türk Milletinin iradesini temsil eden Büyük Millet Meclisinin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımızla kutlar, 101 yıl önce bu kutsal vatanı bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kurucu kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.”

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