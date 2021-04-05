BELEDİYE- TAPU İŞBİRLİĞİ TAPU İŞLEMLERİ DAHA HIZLI OLACAK

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Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Tapu müdürlüğü arasında vatandaşların tapu iş ve işlemlerinin
Bu haber 2021-04-05 23:52:34 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Tapu müdürlüğü arasında vatandaşların tapu iş ve işlemlerinin daha hızlı yapabilmesi ve tapu ile ilgili tüm işlemlerin tüm elektronik ortamda daha seri yürütülebilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Akyazı Belediyesi ve Akyazı Tapu müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile vatandaşlar artık daha rahat ve hızlı bir şekilde emlak rayiç değer işlemlerini yapabilecek online olarak internet üzerinden yapabilecekler. Türkiye genelinde Tapu müdürlükleri ile belediyeler arasında elektronik ortamda emlak rayiç değerlerinin alınmasına ilişkin protokol imzalanmasına karar verilmesi ile birlikte harekete geçen Akyazı belediyesi bu protokolü imzalayarak katılan ve alt yapısını oluşturan ilçe belediyeleri arasındaki yerini aldı.

Belediye Başkanı Bilal Soykan ile İlçe Tapu Müdürü Fatih Başara arasında imzalanan protokol ile artık vatandaşların Tapu ile ilgili iş ve işlemlerini daha kolay ve zaman kaybı yaşamadan yapabilecekler.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan “Bu işbirliği protokolü ile birlikte vatandaşlarımız özellikle tapu harcı esas olmak üzere talep edilen emlak beyan değerlerinin elden alınarak zaman kaybı ve yoğunluğunun azaltılmasını amaçladık. Bu proje ile hem iş verimliliğini arttıracak, hem de belediye ve Tapu müdürlüğü çalışmalarının işlem sürelerini oldukça azaltmayı hedefliyoruz” dedi. Fatih Başara 
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