BAŞKAN ÖZTÜRK UMUTLU KONUŞTU “SAĞLIKLI, MUTLU VE KAZANÇLI GÜNLERİMİZ YAKIN”

Akyazı Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı İsmet Öztürk, Odasına kayıtlı

Bu haber 2021-03-31 00:16:51 eklenmiş ve 49 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı İsmet Öztürk, Odasına kayıtlı Esnafa koronasız günlerde çekilen bir fotoğrafla birlikte sosyal medya hesabından “Hep birlikte korona virüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyoruz. Allah’ın izniyle sıkıntılı günleri aşacak, mutlu, sağlıklı ve bol kazançlı günler bizleri bekliyor” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Paylaştığım resimde de gördüğünüz gibi eskiden olduğu gibi yine en kısa zamanda kapalı pazar yerimizde bize ayrılan yerlerde hep birlikte çilingir soframızı kuracak ve hep birlikte yemeğimizi yiyip alış veriş için gelen Akyazılı hemşerilerimize satışlarımızı yapıp para kazanacağız diyen Oda Başkanı İsmet Öztürk, özlediğimiz o güzel günleri inşallah yakında tekrarlayacağız diyerek açıklamasını sonlandırdı.