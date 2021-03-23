Akyazı Belediyesinin iki projesine onay çıktı

Akyazı Belediyesinin “Akyazı İlçesi Sosyal Doku Haritası ve Analizi” projesinin teknik destek

Bu haber 2021-03-23 17:17:12 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesinin “Akyazı İlçesi Sosyal Doku Haritası ve Analizi” projesinin teknik destek kapsamında talep ettiği “Danışman hizmet alımı” projesi ile “Kara Mürver Bitkisi Yetiştirme ve Ürün İşleme Tesisi ön Fizibilite Danışmanlığı” konularını içeren iki proje için müracaat ettiği Doğu Marmara Kalkınma Ajansından onay geldi. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı her iki proje için 15’er bin lira teknik destek verecek.

İlk projede yapılmak istenen; Sakarya İlinin demografik özellikler açısından bakıldığından en çok nüfusa ve geniş yüzölçümüne sahip olan Akyazı’nın sosyal dokusunun röntgenini çekmek, Akyazı’nın sosyo ekonomik, sosyo kültürel ve yönetimsel kavram haritasını oluşturmak, İlçenin var olan sorunları üzerine hem stratejik hem de sosyal yönden İlçenin toplumsal yapısını bilimsel bir yöntemle inceleyerek, ilçenin sosyal doku haritasını çıkarıp Akyazı Kaymakamlığı ve Belediyesi başta olmak üzere karar vericiler ve diğer tüm ilgililere sağlıklı ve güncel veriler sunmak, böylece Akyazı’nın toplumsal sorunlarının çözümüne katkı sunulması hedeflenmektedir.

İkinci projede ise yapılmak istenen; Günümüzde tıbbi ve aromatik bitkiler terimi genellikle birlikte kullanılmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkiler hastalıkları önlemek, sağlığı sürdürmek veya hastalıkları iyileştirmek için ilaç olarak kullanılan bitkilerdir. Bu bitkilerden biri de kara mücver “ AdoxaceaeMürvergiller” familyasından, üzümsü meyveler içinde yer alan tıbbi ve aromatik bu bitkidir.

Bu projeye ek proje hazırlanıyor.

Akyazı Belediye Başkan yardımcısı Ünal Gündüz konuyla ilgili şu bilgileri verdi “ Konuyla ilgili olarak ilk projemizin Marmara Kalkınma Ajansı tarafından onaylanmasının ardından bu defa projeyi hayata geçirme adına ikinci bir projeyi hazırlama aşamasındayız. Bahse konu olan kara mücvedr bitkisinin yetiştirilmesi için bölgemiz ve Akyazı’mız toprak bitki bağışıklığı hususunda çok müsaittir. Bu projemizin maddi değeri bir milyon 600 bin liradır. İkinci projemizin onaylanması durumunda bu defa 73 dönümü İlçemiz Yeniorman Mahalle sınırları içinde ve Belediyemize ait olan arazide ve ayrı yine İlçemizin çeşitli Mahallelerinde bulunan ve yine Belediyemize ait araziler bu bitkinin yetiştirilmesi için çiftçilerimize tahsis edilecek ve pazarlanması için Belediye olarak “Ürün İşleme Merkezi” kuracak, ürünler burada işlenecek ve satışa hazır hale getirilecektir. Projeyi hayata geçirdiğimizde bundan hem belediyemiz hem de çiftçilerimiz maddi açıdan yararlanacaklardır”