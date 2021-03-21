HAYIRSEVER İŞ İNSANI KÖYÜNÜ UNUTMADI
Türkiye’den Hollanda’ya giden ve işini kuran hayırsever, doğduğu ve bir müddet
Bu haber 2021-03-21 22:16:21 eklenmiş ve 193 kez görüntülenmiştir.
Türkiye’den Hollanda’ya giden ve işini kuran hayırsever, doğduğu ve bir müddet yaşadığı mahallesini unutmadı. Mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Mahalle Muhtarı Mehmet taşkın’a 5 adet akülü , 3 adet te aküsüz engelli aracı gönderdi.
Akyazı Şerefiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Taşkın’ın yeğeni olan Hollanda da iş hayatını sürdürmekte olan hayırseverin gönderdiği 5 akülü araç ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Diğer 3 aküsüz aracı da müracaat olduğu taktirde ihtiyaç sahiplerine cerebileceklerini belirterek hayırsever yeğenine teşekkür etti.
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