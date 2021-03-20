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İLÇE SPOR MÜDÜRÜ ALTUN BİNİCİLİK SPORUNA EL ATTI

Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun’u sporun her dalında görmek mümkün.
Bu haber 2021-03-20 21:45:09 eklenmiş ve 115 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun’u sporun her dalında görmek mümkün. Müdür Altun Futbolcudur, Güreşçidir, okçudur.Kısacası sporun her dalında aktif bir kişiliğe sahiptir. Adem Altun son olarak binicilik sporuna da el attı.

Geçtiğimiz hafta sonu Balıkesir gönen’de faaliyette olan Özcan Çalık’a ait haraya giden Altun burada at bindi ve hara sahibi Özcan Çalık’tan  haradaki çalışmalarla bilgi aldı. Akyazı’da bu sporun yapılıp yapılamayacağı konusunda bilgi alışverişinde bulunduktan sonra Akyazı’ya geri döndü. 
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