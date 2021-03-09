Başkan Balcı’dan Vali Kaldırım’a ziyaret

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ı ziyaret eden Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı

Bu haber 2021-03-09 21:43:46 eklenmiş ve 69 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ı ziyaret eden Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, korona virüs tedbirleri kapsamında ekmek fırınlarına yönelik alınacak tedbirler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Balcı, Sakarya’nın koronavirüs vakalarında çok yüksek riskli iller arasında yer alması nedeniyle alınacak her türlü tedbirde fırıncı esnafının üzerine düşeni yapacağını ifade ettiğini belirterek, “Sayın Valimiz ile bu konuda görüş alış verişinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde alınacak her türlü tedbir ve uygulama için fırıncı esnafları olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ilettik” dedi.