MHP BELEDİYE MECLİS GURUBUNDAN CERTEL'ESÜRRİZ YAŞ GÜNÜ KUTLAMASI

Akyazı Belediyesinin MHP’li Meclis Üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu,

Bu haber 2021-03-02 16:24:03 eklenmiş ve 105 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesinin MHP’li Meclis Üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu, İksan Özcan ve Ahmet Çetin doğum günü 1 Mart olan gazeteci Kenan Certel’e sürpriz yaparak yaş gününü hazırladıkları pasta ile kutladılar.

Akyazı Belediye Meclisinin MHP’li üyeleri Mart 2021 ayına ait olağan toplantıdan sonra toplantıyı takip eden gazeteci Kenan Certel’i yanlarına alarak Meclis Üyesi Furkan Çakıroğlu’nun bürosuna gittiler ve orada pasta keserek Kenan Certel’in yaş gününü kutladılar.

MHP’li Meclis üyeleri adına açıklama Furkan Çakıroğlu’ndan geldi. Çakıroğlu, Kenan Certel’induayen bir gazeteci olmasının yanında, mükemmel bir insan ve eğitimci olduğunu söyledi ve böylesine donanımlı bir değerin doğum gününü kutluyor olmaktan da büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Gazeteci Kenan Certel’de MHP’li Meclis üyelerinin doğum gününü sürpriz bir şekilde kutlamalarından dolayı memnuniyeti dile getirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Sürpriz doğum günü kutlamasına Meclis üyelerinin yanı sıra Avukat İsmail Ede ve Altındere Mahallesi sakinlerinden Ahmet Yiğit de katıldı.