İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜNDEN BAYAN POLİS ADAYLARINA MORAL ZİYARETİ

Akyazı İlçe Emniyet Müdürü Ercan Aykan, Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun’a

Bu haber 2021-03-01 23:20:09 eklenmiş ve 115 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürü Ercan Aykan, Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun’a iade-i ziyarette bulundu.

İki Müdürün karşılıklı olarak bilgi teatisi yaptıkları ziyaret sırasında kapalı spor salonunda polis olmak için yapılacak olan sınava hazırlanmakta olan bayan adayları gören İlçe Emniyet Müdürü Aykan, yanlarına giderek onlarla sohbet etti ve bayan polis adaylarına hem moral verdi hem de polis olmaya karar verdikleri içinde kutladı. Polis adayları ile resim çektirdikten sonra Emniyet Müdürü Aykan Gençlik ve Spor Müdürlüğünden ayrıldı.