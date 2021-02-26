BU KADAR DA OLMAZ

Akyazı’da birileri Belediye tarafından gidecekleri yerlere gidebilmek için toplu taşıma araçlarını bekleyen

Bu haber 2021-02-26 00:10:22 eklenmiş ve 72 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da birileri Belediye tarafından gidecekleri yerlere gidebilmek için toplu taşıma araçlarını bekleyen vatandaşların özellikle yağışlı havalarda korunması için yaptırılan bekleme duraklarına dadandı ve duraklardaki kalın camları kırıyor.

İlçe merkezinde ve Kuzuluk Mahallesindeki duraklardan sonra şimdi de D-140 karayolunun Devlet Hastanesi karşısındaki yolcu bekleme durak camlarını kırdılar.

Bu durumu gaddarlık ve Devlet malına zarar vermek olarak değerlendiren Akyazılılar bu hainliği yapanların yakalanmasını ve kırdıkları camların bedellerinin alınması da içinde olmak kaydı ile cezalandırılmalarını istiyorlar ve hainlerin yakalanması konusunda varsa görgü tanıklarının kimseden korkmadan gördüklerini en yakın kolluk güçlerine iletmeleri çağrısında bulunmayı da ihmal etmiyorlar.