Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
Yeniden Refah Partisinden Madeni Sanatkarlara ziyaret

Yeniden Refah Partisinden Madeni Sanatkarlara ziyaret

BU KADAR DA OLMAZ

BU KADAR DA OLMAZ

Okullarda Yüz Yüze Eğitim Şenlik Havasında Başladı

Okullarda Yüz Yüze Eğitim Şenlik Havasında Başladı

Ak kadınlardan hasta ziyaretleri

Ak kadınlardan hasta ziyaretleri

AKYAZI SOYAD VAKFI 2020 YILI YARDIMLARI

AKYAZI SOYAD VAKFI 2020 YILI YARDIMLARI

ADALET BAKANINDAN NE TALEP ETTİLER

ADALET BAKANINDAN NE TALEP ETTİLER

BU KADAR DA OLMAZ

Akyazı’da birileri Belediye tarafından gidecekleri yerlere gidebilmek için toplu taşıma araçlarını bekleyen
Bu haber 2021-02-26 00:10:22 eklenmiş ve 72 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da birileri Belediye tarafından gidecekleri yerlere gidebilmek için toplu taşıma araçlarını bekleyen vatandaşların özellikle yağışlı havalarda korunması için yaptırılan bekleme duraklarına dadandı ve duraklardaki kalın camları kırıyor.

 İlçe merkezinde ve Kuzuluk Mahallesindeki duraklardan sonra şimdi de D-140 karayolunun Devlet Hastanesi karşısındaki yolcu bekleme durak camlarını kırdılar.

Bu durumu gaddarlık ve Devlet malına zarar vermek olarak değerlendiren Akyazılılar bu hainliği yapanların yakalanmasını ve kırdıkları camların bedellerinin alınması da içinde olmak kaydı ile cezalandırılmalarını istiyorlar ve hainlerin yakalanması konusunda varsa görgü tanıklarının kimseden korkmadan gördüklerini en yakın kolluk güçlerine iletmeleri çağrısında bulunmayı da ihmal etmiyorlar.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
00:14 - BU KADAR DA OLMAZ
Akyazı’da birileri Belediye tarafından gidecekleri yerlere gidebilmek için toplu taşıma ar...
18:33 - Yeniden Refah Partisi İlçe Yönetimi Yeni binasında
Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Yönetimi Resul Kuşdil’in başkanlığında haftalık...
15:04 - OKULLARDA TATİL BİTTİ 2. DÖNEM BAŞLIYOR
Koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayında uzaktan eğitimle açılan 2020-2021 eğitim-öğreti...
23:04 - AK Kadınlar Ziyaretlerine devam ediyorlar
Göreve geldikten hemen sonra kolları sıvayarak sahaya inip çalışmalarını hızlandıran ...
10:53 - DEPREM KORKUTTU
İlçemizde saat 10.36 da 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi....
20:59 - KARAPÜRÇEK KAYMAKAMINDAN İADE-İ ZİYARET
Karapürçek Kaymakamı Sayın Gökay İçen , Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR
BU KADAR DA OLMAZ
BU KADAR DA OLMAZ
73 Kez Okundu
Yeniden Refah Partisinden Madeni Sanatkarlara ziyaret
Yeniden Refah Partisinden Madeni Sanatkarlara ziyaret
71 Kez Okundu
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ