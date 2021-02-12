Akyazı Kuzuluk’ta hava kirliliği had safhada

Bilindiği gibi Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan

Bu haber 2021-02-12 22:44:57 eklenmiş ve 103 kez görüntülenmiştir.

Bilindiği gibi Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan çok sayıda fabrika var. Bu fabrikalardan bazılarının bacalarından çıkan dumanlar hava kirliliği oluşturduğu için Mahalle sakinlerini bir hayli tedirgin ediyor.

Fabrikaların bacalarından yükselen ve zaman zaman bir sis bulutu gibi Kuzuluk Mahallesine çökmekte olan dumanların insan sağlığına olan zararlarının her geçen gün arttığına dikkat çeken Mahalle sakinleri, mahalle sakinleri olarak had safhaya ulaşmaya başlayan hava kirliliğinden kurtulmak istediklerini belirterek, fabrika sahip ve yetkililerini bu konuda daha duyarlı olmaya, bu konuda yetkili olan kamu görevlilerini de daha sıkı kontrol yapmaya davet ettiler.