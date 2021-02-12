Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AK Kadınlar Ziyaretlerine devam ediyorlar

AK Kadınlar Ziyaretlerine devam ediyorlar

KUZULUK ORTA MAHALLE JENERATÖRLERİNE KAVUŞTU

KUZULUK ORTA MAHALLE JENERATÖRLERİNE KAVUŞTU

SASKİ MÜDÜRÜNE ZİYARET

SASKİ MÜDÜRÜNE ZİYARET

Akyazı’da kar yağışı başladı

Akyazı’da kar yağışı başladı

Kan bağışında Akyazı liderliğini korkuyor

Kan bağışında Akyazı liderliğini korkuyor

Akyazı Kuzuluk’ta hava kirliliği had safhada

Akyazı Kuzuluk’ta hava kirliliği had safhada

Akyazı Kuzuluk’ta hava kirliliği had safhada

Bilindiği gibi Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan
Bu haber 2021-02-12 22:44:57 eklenmiş ve 103 kez görüntülenmiştir.

 

Bilindiği gibi Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan çok sayıda fabrika var. Bu fabrikalardan bazılarının bacalarından çıkan dumanlar hava kirliliği oluşturduğu için Mahalle sakinlerini bir hayli tedirgin ediyor.

Fabrikaların bacalarından yükselen ve zaman zaman bir sis bulutu gibi Kuzuluk Mahallesine çökmekte olan dumanların insan sağlığına olan zararlarının her geçen gün arttığına dikkat çeken Mahalle sakinleri, mahalle sakinleri olarak had safhaya ulaşmaya başlayan hava kirliliğinden kurtulmak istediklerini belirterek, fabrika sahip ve yetkililerini bu konuda daha duyarlı olmaya, bu konuda yetkili olan kamu görevlilerini de daha sıkı kontrol yapmaya davet ettiler.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
23:03 - KUZULUK ORTA MAHALLE JENERATÖRLERİNE KAVUŞTU
Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Orta Mahalle sakinleri SEDAŞ’tan en fazla şikayet edenlerin ...
22:55 - SASKİ MÜDÜRÜNE ZİYARET
Akyazı Sağlık bilimleri Fakültesi Sekreteri Sertaç Koç, Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü...
22:54 - Akyazı’da kar yağışı başladı
Son birkaç gündür meteoroloji tarafından yapılmakta olan kar yağışı uyarıları ...
22:50 - Kan bağışında Akyazı liderliğini korkuyor
Kızılay Sakarya kan bağışı toplayan ekibi haftanın Çarşamba ve Cuma günlerini...
22:46 - Akyazı Kuzuluk’ta hava kirliliği had safhada
Bilindiği gibi Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinde faaliyetlerini sürdürmekte olan ...
22:39 - Polis ve Zabıtadan 65 yaş uygulaması
Akyazı’da Polis ve Zabıta ekipleri gelen şikayetler üzerine Cami çıkışları ve çarşı ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ