Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AK Kadınlar Ziyaretlerine devam ediyorlar

AK Kadınlar Ziyaretlerine devam ediyorlar

KUZULUK ORTA MAHALLE JENERATÖRLERİNE KAVUŞTU

KUZULUK ORTA MAHALLE JENERATÖRLERİNE KAVUŞTU

SASKİ MÜDÜRÜNE ZİYARET

SASKİ MÜDÜRÜNE ZİYARET

Akyazı’da kar yağışı başladı

Akyazı’da kar yağışı başladı

Kan bağışında Akyazı liderliğini korkuyor

Kan bağışında Akyazı liderliğini korkuyor

Akyazı Kuzuluk’ta hava kirliliği had safhada

Akyazı Kuzuluk’ta hava kirliliği had safhada

AKYAZI’NIN YENİ TAPU MÜDÜRÜ GÖREVE BAŞLADI

Boş bulunan Akyazı Tapu Müdürlüğüne Erzincan Tapu Kadastro Müdürlüğü
Bu haber 2021-02-12 22:43:11 eklenmiş ve 100 kez görüntülenmiştir.

 

Boş bulunan Akyazı Tapu Müdürlüğüne Erzincan Tapu Kadastro Müdürlüğü Personelinden Fatih Başara atandı. Müdürlüğüne atanan Başara Akyazı’ya gelerek görevine başladı.

Akyazı’nın yeni Tapu Müdürü Fatih Başara ilk “hayırlı olsun” ziyareti de Akyazı Belediyesinin İmar İşlerinden sorumlu Başkan yardımcısı Ünal Gündüz tarafından yapıldı.

Ünal Gündüz ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Akyazı’mızın yeni Tapu Müdürü Fatih Başara benim devremdir. Bugüne kadar çalıştığı yerlerde çok başarılı hizmetler veren devremin Akyazı’mızda da aynı başarıyı tekrarlayacağını, hatta başarı çıtası daha da yükseklere çıkaracağına inanıyorum” dedi ve kendisine başarı dileğinde bulundu.

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
22:44 - AKYAZI’NIN YENİ TAPU MÜDÜRÜ GÖREVE BAŞLADI
Boş bulunan Akyazı Tapu Müdürlüğüne Erzincan Tapu Kadastro Müdürlüğü...
21:14 - Edirne Vali Koruması Ada’dan Başkan yardımcısı Özer’e z
Emniyet teşkilatından emekli olduktan sonra Akyazı Belediye Başkan ...
21:03 - Akyazı Muhtarlar Derneğinden taziye çadırı
Akyazı Muhtarlar Derneği güzel bir hizmete imzasını atmaya hazırlanıyor....
17:14 - Kızılay’a ziyaretlerin arkası kesilmiyor
Kızılay Akyazı Şubesi sorumlusu olarak atanmasının ardından kolları sıvayarak başlattığ...
23:57 - BAŞKANLARDAN SOYKAN’A ZİYARET
Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ve Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu...
23:38 - KARAPÜRÇEK KAYMAKAMI İÇEN’DEN İADE-İ ZİYARET
Geçtiğimiz günlerde Karapürçek İlçesine atanan Kaymakam...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ