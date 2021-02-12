AKYAZI’NIN YENİ TAPU MÜDÜRÜ GÖREVE BAŞLADI

Boş bulunan Akyazı Tapu Müdürlüğüne Erzincan Tapu Kadastro Müdürlüğü

Bu haber 2021-02-12 22:43:11 eklenmiş ve 100 kez görüntülenmiştir.

Boş bulunan Akyazı Tapu Müdürlüğüne Erzincan Tapu Kadastro Müdürlüğü Personelinden Fatih Başara atandı. Müdürlüğüne atanan Başara Akyazı’ya gelerek görevine başladı.

Akyazı’nın yeni Tapu Müdürü Fatih Başara ilk “hayırlı olsun” ziyareti de Akyazı Belediyesinin İmar İşlerinden sorumlu Başkan yardımcısı Ünal Gündüz tarafından yapıldı.

Ünal Gündüz ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Akyazı’mızın yeni Tapu Müdürü Fatih Başara benim devremdir. Bugüne kadar çalıştığı yerlerde çok başarılı hizmetler veren devremin Akyazı’mızda da aynı başarıyı tekrarlayacağını, hatta başarı çıtası daha da yükseklere çıkaracağına inanıyorum” dedi ve kendisine başarı dileğinde bulundu.