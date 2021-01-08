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Medya depremi yaşayacak

Sakarya İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) işbirliği ile İçişleri Bakanlığı’nın
Bu haber 2021-01-08 08:11:09 eklenmiş ve 91 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) işbirliği ile İçişleri Bakanlığı’nın 2021 yılını, ‘Afet Eğitim Yılı’ ilan etmesi kapsamında, farkındalık oluşturma adına medya

mensuplarına yönelik deprem eğitimi verilecek.

 Sakarya Demokrasi Meydanı’nda 8 Ocak Cuma günü saat 10.00’da Afet Eğitim Simülasyon tırında gerçekleştirilecek deprem eğitimine katılacakmedya mensupları ayrıca simülasyon olarak deprem anı yaşatılacağını belirten SGB Başkanvekili Müjdat Çetin, “Malum Sakarya birinci derece deprem bölgesi. Haliyle bu bölgede görev yapan medya mensupları olarak her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmalıyız. Biz de depreme hazırlıklı olma, deprem anı ve sonrasında yapacaklarımızı bu eğitim ile öğreneceğiz” diyerek, tüm medya mensuplarını bu programa katılmaya davet etti.
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